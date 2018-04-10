Если бы Скрипалей не было, их бы выдумали: в России заявили о начале геополитической революции

В закладки

Одной из главных тем вторника стала выписка из больницы Юлии Скрипаль, дочери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, которую вместе с отцом отравили нервнопаралитическим газом «Новичок» в британском городе Солсбери. Сейчас девушка находится «в безопасном месте» и готовится к пресс-конференции, на которой расскажет о произошедшем.

В России полагают, что Юлия Скрипаль продолжит антироссийскую риторику.

«Сегодня мы стали свидетелями попрания норм международного права и подмены понятий. Мы видим огульные, бездоказательные обвинения. В конечном итоге это может привести к серьезным последствиям», — отметил зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Парламентарий напомнил, что Сергей и Юлия Скрипали являются гражданами России.

«На территории Великобритании было совершено преступление против них. И Великобритания должна за это ответить. Это раз. Во-вторых, мы слышим, что после выписки из больницы Скрипалей увезут в США, Канаду или еще куда-то. Правильно заявляет российский МИД: возможно похищение наших граждан. И мы должны на это отреагировать», — считает Юрий Швыткин.

Он подчеркнул, что со стороны России сегодня предпринимаются все политико-дипломатические усилия.

«Но, к великому сожалению, Великобритания — это звено в цепочке стран, которые хотят показать, что все худшее, что есть в мире, исходит от России», — констатировал политик.

По мнению Константина Блохина, эксперта Центра исследования проблем безопасности РАН, «если бы этих Скрипалей не было, их надо было придумать».

«Сегодня Запад формирует новую ось зла, и Россия является центральным игроком в этой оси зла. То есть Россия якобы применяет химическое оружие, и ее союзник — Сирия — тоже якобы применяет его. Сегодня англосаксонское ядро, которое выступает в авангарде Запада, пытается легитимизировать новую холодную войну против России, новый крестовый поход», — заметил политолог-американист.

Он считает, что «мы становимся свидетелями геополитической революции».

«Впервые за 500 лет Запад утрачивает лидерство, — сказал Константин Блохин. — Запад считает Россию главной угрозой. Сейчас Россия является главным экзистенциальным врагом США. Россия единственная может уничтожить США и сделать это неоднократно. Поэтому сейчас пытаются нас сломать и вывести из большой игры, потому что понимают, что впоследствии Россия сыграет ключевую роль в формировании нового миропорядка».

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.