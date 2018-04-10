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Политика
Если бы Скрипалей не было, их бы выдумали: в России заявили о начале геополитической революции
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    Если бы Скрипалей не было, их бы выдумали: в России заявили о начале геополитической революции

    16:31  10 Апреля 2018
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    Если бы Скрипалей не было, их бы выдумали: в России заявили о начале геополитической революции

    Одной из главных тем вторника стала выписка из больницы Юлии Скрипаль, дочери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, которую вместе с отцом отравили нервнопаралитическим газом «Новичок» в британском городе Солсбери. Сейчас девушка находится «в безопасном месте» и готовится к пресс-конференции, на которой расскажет о произошедшем.

    В России полагают, что Юлия Скрипаль продолжит антироссийскую риторику.

    «Сегодня мы стали свидетелями попрания норм международного права и подмены понятий. Мы видим огульные, бездоказательные обвинения. В конечном итоге это может привести к серьезным последствиям», — отметил зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

    Парламентарий напомнил, что Сергей и Юлия Скрипали являются гражданами России.

    «На территории Великобритании было совершено преступление против них. И Великобритания должна за это ответить. Это раз. Во-вторых, мы слышим, что после выписки из больницы Скрипалей увезут в США, Канаду или еще куда-то. Правильно заявляет российский МИД: возможно похищение наших граждан. И мы должны на это отреагировать», — считает Юрий Швыткин.

    Он подчеркнул, что со стороны России сегодня предпринимаются все политико-дипломатические усилия.

    «Но, к великому сожалению, Великобритания — это звено в цепочке стран, которые хотят показать, что все худшее, что есть в мире, исходит от России», — констатировал политик.

    По мнению Константина Блохина, эксперта Центра исследования проблем безопасности РАН, «если бы этих Скрипалей не было, их надо было придумать».

    «Сегодня Запад формирует новую ось зла, и Россия является центральным игроком в этой оси зла. То есть Россия якобы применяет химическое оружие, и ее союзник — Сирия — тоже якобы применяет его. Сегодня англосаксонское ядро, которое выступает в авангарде Запада, пытается легитимизировать новую холодную войну против России, новый крестовый поход», — заметил политолог-американист.

    Он считает, что «мы становимся свидетелями геополитической революции».

    «Впервые за 500 лет Запад утрачивает лидерство, — сказал Константин Блохин. — Запад считает Россию главной угрозой. Сейчас Россия является главным экзистенциальным врагом США. Россия единственная может уничтожить США и сделать это неоднократно. Поэтому сейчас пытаются нас сломать и вывести из большой игры, потому что понимают, что впоследствии Россия сыграет ключевую роль в формировании нового миропорядка».

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    Автор: Марина Степанова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #россия #сша #великобритания #юрий швыткин #константин блохин #сергей скрипаль #юлия скрипаль #дело скрипалей
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