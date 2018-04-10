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Российские отряды спецминирования вызвали восхищение у американских СМИ
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    Российские отряды спецминирования вызвали восхищение у американских СМИ

    16:54  10 Апреля 2018
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    Российские отряды спецминирования вызвали восхищение американских СМИ

    Со времен Второй мировой войны российские военные любят использовать нестандартные способы борьбы с противниками, которые могут быть технологически более продвинутыми. Сегодня российская армия готовит отряды, которые будут заниматься забытым искусством закладки мин в тылу врага.

    Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи «Russia's Deadly Commandos Speed Around in Jeeps, Armed With Mines» (Российские спецназовцы будут гонять на джипах с минами), опубликованной на информационном портале The National Interest. Автор: Роберт Бэкхусен (Robert Beckhusen). Автор американского СМИ восхитился российскими отрядами спецминирования.

    Одно из российских формирований — отряды спецминирования, которые, как сообщает NI, уже действуют в составе 1-й гвардейской инженерно-саперной бригады. Она была сформирована еще в годы Второй мировой войны в городе Муроме, в 350 км к востоку от Москвы, и участвовала в чеченских кампаниях. Специализированная рота, состоящая из нескольких десятков солдат, разделена на группы, которые будут перемещаться на бронированных джипах ГАЗ «Тигр».

    Российская армия приняла на вооружение этот восьмитонный бронеавтомобиль в 2006 году, и использует его в той же роли, что и американцы свой Humvee, то есть в качестве внедорожного транспортного средства для разведки, перемещения и осуществления спецопераций. В случае конфликта рота должна будет прибыть на вражескую территорию на полных мин джипах.

    Россия — одно из немногих государств во всем мире, которое до сих пор производит противопехотные мины. Китай — еще один из крупных производителей. США их не делают, но это единственная страна НАТО, которая не является участницей Конвенции о запрете противопехотных мин и при этом категорически запрещает их производство. Американские военные по-прежнему имеют более миллиона противотанковых мин и продолжают использовать противопехотные мины направленного действия M18 Claymore. Но это не то же самое, что российские мины типа «заложил и забыл».

    Российские отряды спецминирования вызвали восхищение американских СМИ

    Американский Центр зарубежных военных исследований, которой внимательно следит за действиями российской армии, заметил интерес России к противопехотным минам. В своем недавнем докладе он много ссылается на газету «Известия».

    «Эти подразделения предназначены не для сплошного минирования местности, а для точечного, очагового применения», — пишет газета.

    «Спецназовцы на двух-трех бронеавтомобилях скрытно выдвигаются к линии фронта или в тыл противника и незаметно устанавливают там управляемые инженерные боеприпасы различных типов. Их целью может быть мост через реку или важная дорога, по которой должны пройти вражеские войска».

    «С помощью скрытно установленных заграждений можно устроить засаду, прикрыть угрожаемое направление или даже блокировать населенный пункт, заминировав его пригороды».

    Российские военные особенно гордятся новыми устройствами, которые позволяют инженерам взрывать мины дистанционно. Были разработаны в том числе тепловые и оптические датчики, передающие изображения на планшеты дистанционного управления. «Российские военные продолжают наращивать свою способность применять мины как в оборонительных, так и в наступательных целях», — пишет Центр зарубежных военных исследований при армии США.

    Одна из самых смертоносных российских противотанковых мин атакует сверху: при приближении танка она взлетает в воздух и направляет свой заряд на более тонкую верхнюю броню танка, используя тепловой искатель для отслеживания цели и нанесения удара.

    Минная рота в 1-й гвардейской инженерно-саперной бригаде не будет единственной. Россия планирует присоединить минные роты к некоторым другим инженерным батальонам.

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    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #россия #армия
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