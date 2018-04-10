Трамп отменил визит в Латинскую Америку из-за ситуации в Сирии

В закладки

Вашингтон, 10 апреля. Президент США Дональд Трамп отменил визит в Латинскую Америку в связи с ситуацией в Сирии, сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

«Президент Трамп не будет присутствовать на восьмом саммите американских государств в Лиме в Перу и не поедет в Боготу (Колумбия), как изначально было запланировано», — говорится в официальном заявлении Сандерс.

Вместо Трампа в Латинскую Америку поедет вице-президент Майк Пенс. Сам президент будет руководить американским ответом Сирии и следить за событиями, происходящими в мире.

Напомним, что США обвинили официальные власти Сирии в химической атаке в городе Дума и не исключили военного ответа на этот инцидент. Дамаск все обвинения опровергает.

МИД РФ считает, что подобными вбросами США пытаются оправдать возможные силовые удары извне и выгородить террористов. Кроме того, еще в марте Генштаб ВС РФ сообщал о подготовке провокации в Восточной Гуте с инсценировкой применения химоружия.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.