Российские ученые пообещали Путину открыть в Сибири «Кремниевую тайгу»

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Москва, 10 апреля. Российские ученые во время беседы с президентом России Владимиром Путиным пообещали открыть в Сибири «Кремниевую тайгу».

Во время посещения Курчатовского института РАН Путин пообщался с российскими учеными по актуальным вопросам в сфере их деятельности. Участники встречи отметили необходимость развития научной инфраструктуры в стране.

Председатель сибирского отделения РАН Валентин Пармон рассказал президенту о том, что они отрабатывают ускоренную схему развития региональных представительств. Он подчеркнул, что специалисты настроены на создание «мощного технологичесокого базиса». Ученый заверил, что при поддержке правительства это получится осуществить за 10 лет.

«Слово «долина» у нас уже занято, но вот «Силиконовую тайгу» мы за десять лет гарантируем в Сибири», — приводит его слова журналист Дмитрий Смирнов в своем Telegram-канале.

Ранее в беседе с учеными Путин пошутил про иностранцев на границе страны.

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