Володин об экономии на ремонте здания Госдумы: Думаем больше о наших избирателях

В закладки

Москва, 10 апреля. Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что экономия на ремонте здания Госдумы — верное решение, поскольку экономить нужно в первую очередь на себе.

«Здание не ремонтировалось уже 25 лет. У нас с вами то крыша протекает, то не работает аппаратура, это говорит о том, что мы с вами на правильном пути, — сказал он, комментируя сбой в работе пленарного заседания из-за неисправности микрофонов. — На себе экономим. Так и должно быть. Думаем больше о наших избирателях».

Во вторник на пленарном заседании микрофон на главной трибуне начал издавать посторонние звуки и шумы во время выступления зампреда комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктора Водолацкого. В результате был объявлен перерыв.

Ранее Володин заявил, что депутаты Госдумы вскоре рассмотрят на пленарном заседании предложенные президентом РФ Владимиром Путиным антикоррупционные проекты.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.