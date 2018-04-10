Россия поможет восстановить мир и спокойствие в ЦАР — эксперт
Банги (Центральноафриканская республика), 10 апреля. Африканские экстремисты 8 апреля атаковали миссию ООН в Банги, открыв огонь по штаб-квартире международной организации. Об этом сообщил официальный представитель миссии Владимир Монтейро, пишет France Press.
В ночь на 9 апреля группа неизвестных вооруженных людей обстреляла офис ООН в Банги. По словам Владимира Монтейро, атака продолжалась около получаса и была направлена против МИНУСКА (миссия ООН по стабилизации в регионе). Отмечается, что миссия была создана в сентябре 2014 года, чтобы координировать операции миротворцев в охваченной межнациональными конфликтами ЦАР.
На сегодняшний день в республике продолжается противостояние между мусульманским союзом «Селека» и христианскими отрядами ополчения «Анти-балака». Жертвами кровавого конфликта стали более 6 тысяч человек, заявляет ООН.
В 2016 году руководство страной возглавил бывший премьер Фостен-Арканж Туадера, который подчеркивал, что не поддерживает ни «Селека», ни «Анти-Балака». В начале 2018 года Россия откликнулась на просьбу властей Центральноафриканской республики о военно-технической помощи. После согласования с Совбезом ООН Россия поставила в ЦАР партию стрелкового орудия и боеприпасов, а также отправила группу военных инструкторов для подготовки местных военнослужащих.
По мнению главы Центра исследования российско-африканских отношений и внешней политики стран Африки Института Африки Евгения Корендясова, Россия поможет восстановлению мира в африканской республике, а также предупредит распространение экстремизма.
«Нужно приветствовать усилия России по восстановлению мира и спокойствия в этой стране. У нас с ней были хорошие отношения, хотя там и правил император, которого навязали французы», — сказал эксперт, его слова приводит «Политика сегодня».
Он добавил, что гуманитарная сфера ЦАР также держалась на помощи русских при СССР, поскольку около 90 процентов учителей средних школ были советскими.