Сирия не ждет, а готовится: ударят ли США и силы коалиции по территории арабской республики

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Как пишет военный эксперт, главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин в своем блоге, к утру 10 апреля в восточной акватории Средиземного моря наблюдается сколачивание группировки для удара по Сирии.

Напомним, в понедельник президент США Дональд Трамп заявил о том, что Америка примет решительные меры в ответ на то, что якобы сирийские войска применили химическое оружие 7 апреля в населенном пункте Дума. Не исключаются и военные варианты «ответа» США совместно с вооруженными силами Франции и Великобритании.

Как пишет в своем Telegram-канале Борис Рожин, центральное командование США получило указание приготовиться к введению уровня готовности DEFCON 3, которая означает пятнадцатиминутную готовность военно-воздушных сил.

Американский эсминец Donald Cook уже находится на расстоянии 100 километров от Латакии и фактически вышел в район, откуда может эффективно наносить ракетные удары по сирийской территории. В Восточном Средиземноморье также находится атомная подлодка Georgia, туда же направляется и эсминец Laboon, 8-го апреля прошедший через Гибралтарский пролив. Так же к востоку от Кипра было отмечено присутствия британского самолета-заправщика, который может быть задействован в возможном ударе королевских военно-воздушных сил Великобритании с отдаленных от Сирии баз.

По некоторым данным, в восточной акватории Средиземного моря также находятся французский фрегат Chevalier Paul, американский эсминец Porter, британский фрегат Montrose.

Если возможный удар будет наноситься отсюда, то вероятными его целями могут стать сирийские базы в Думейре, Меззе, Тиясе (Тифор), Шайрате, Масиафе, Скальбии и Кувейрисе. По версии некоторых западных экспертов, под удар могут попасть и российский пункт МТО в Тартусе и авиабаза Хмеймим, а также ее окрестности.

Однако не стоит забывать, что США и их союзники по коалиции имеют плацдарм для удара и на территории Сирии. По информации сразу нескольких источников, США имеют здесь более 10 военных баз: в Ат-Танфе, Манбидже, Кобани, Ат-Табке, Айн-Иссе, Ас-Суваре, Аш-Шаддади и несколько в окрестностях Хасаки. Ранее стало известно о появлении военных баз ВС Франции в Кобани и Саррине.

Политолог и независимый журналист Александр Асафов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) объяснил, что какие точные прогнозы сложно делать в этой ситуации:

«Потому что деградация внешнеполитических ведомств наших «дорогих партнеров» зашла уже за все мыслимые категории. Однако если попытаться проанализировать тот поток событий, который идет, можно сказать следующее. После всей этой американской риторики, которая была и на вчерашнем заседании Совбеза ООН, где Никки Хейли сказала о том, что США будут действовать без оглядки на ООН, вероятность военного удара есть. Но я склонен согласиться с экспертами, которые пишут о том, что этот удар будет иметь имитационный характер, если он вообще будет, поскольку к серьезным вызовам, а особенно к ответу со стороны российских ВКС, конечно, не готов никто».

По мнению эксперта, тут дело даже не в заявлениях Трампа о необходимости выхода США из Сирии, которые он сделал не так давно, а в том, что шантаж — это удобное оружие:

«Представители коалиции привыкли создавать раз за разом фигуры шантажа для политического давления, но даже дислокация мощных флотов и переброска войск редко имеет за собой продолжение в виде удара. Мы все помним свежий северокорейский кризис, когда Трамп напрямую грозил, в том числе, и ядерным ударом, однако за другими событиями в повестке эта тема несколько потеряла актуальность».

Однако сейчас мы видим, что лидеры США и КНДР договариваются о встрече:

«Хотя Трамп неоднократно и достаточно резко вместе со своими советниками из Пентагона говорил о том, что никакой пощады и никаких разговоров не будет, что будет только военная экспансия и удары. Там барражировал американский флот и продолжает сейчас это делать в Южно-Китайском море. Поэтому, я думаю, что ситуация вокруг Сирии имеет достаточно серьезный характер, но к удару, у которого могут быть последствия в виде ответных действий, тем более, ответных действий российских ВКС, я думаю, что ни Соединенные Штаты, ни коалиция не готовы. Одно дело — покерный блеф, другое дело — переход конфликта в острую, горячую фазу».

Последствия этого, отметил собеседник ФАН, достаточно трудно просчитать детально, однако всем очевидно, что они могут стать фатальными для всех:

«Внешнеполитический шантаж, в том числе, и в Совбезе ООН будет продолжаться. Но я, честно говоря, к какому-то значительному удару отношусь скептически. Скорее всего, будет попытка его имитировать. Возможно, будет удар по каким-то малочувствительным инфраструктурным объектам, который будет распиарен как безоговорочная победа войск коалиции над якобы «кровавым диктатором» Асадом. Примерно так же, как в американской прессе был распиарен процесс, сопровождающий договоренности о встрече Трампа с лидером Северной Кореи. Они преподносятся как мощная победа американской дипломатии, которая вынудила «сумасшедшего ядерного карлика» фактически встать на колени и выслушать ультиматум от великого американского полицейского».

Однако почему в таком случае год назад Соединенные Штаты Америки все-таки нанесли ракетный удар по Аш-Шайрату? Эксперт объяснил это тем, что тот удар предназначался не для Асада и не для России:

«Нужно вспомнить обстоятельства нанесения того удара. А он происходил в момент одной из первых встреч Дональда Трампа с китайским лидером Си Цзиньпинем. И это была демонстрация американской мощи, бескомпромиссной и бессмысленной, именно китайцам в начале сложного витка переговоров в теперь уже обретшей реальные очертания торговой войне. Удар по Шайрату был, как мы помним, не очень болезненным для сирийцев, и я считаю, что он предназначался не Сирии, и не нам, а это была демонстрация решительности Трампа для Китая. Такая точка зрения не очень популярна, но я ее придерживаюсь».

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