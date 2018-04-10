В Германии рассказали о преимуществах «Северного потока-2» перед ГТС Украины

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Берлин, 10 апреля. Проект «Северный поток – 2» позволит уменьшить издержки транспортировки газа в Европу и сократить взаимную зависимость России и Украины в энергетической сфере.

Об этом рассказал глава Восточного комитета немецкой экономики Вольфганг Бюхеле. Он отметил, что проект базируется на ясном предпринимательском расчете. Он добавил, что пути к новым районам добычи на севере Сибири будут короче.

Он озвучил преимущества «Северного потока-2» перед ГТС Украины. По мнению Бюхеле, издержки при транспортировке в долгосрочной перспективе ниже, чем пролегающие через Украину пути поставок. Он также назвал «Северный поток – 2» проектом европейских энергетических компаний.

Ранее издание «Ридус» писало, что Евросоюз занимает нейтральную позицию в отношении проекта: не одобряет, но и препятствовать строительству, судя по всему, не собирается.

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