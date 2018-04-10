«Нафтогаз» заявил о начале процедуры принудительного взыскания долга с «Газпрома»

В закладки



Киев, 10 апреля. Главный коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко сообщил, что госкомпания начинает процедуру принудительного взыскания долга с российского «Газпрома», для чего готовит соответствующий иск. Его цитирует во вторник пресс-служба украинской компании.

«Нафтогаз» вынужден официально начать процедуру принудительного исполнения решения в Европе и готовит новый иск с требованием компенсировать убытки, причиненные невыполнением решений арбитража со стороны «Газпрома», — сказал Витренко.

Напомним, несколько дней назад представители российского «Газпрома» и украинского «Нафтогаза» провели первый раунд переговоров о расторжении контрактов на поставку и транзит газа из России.

2 апреля стало известно, что «Газпром» зарезервировал всю сумму штрафа, которую компания обязана выплатить украинскому «Нафтогазу» в соответствии с решением арбитража Торговой палаты Стокгольма.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.