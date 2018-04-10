ФБР не зря пришло с обысками: Трамп в странном пальто рассмешил Сеть

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Вашингтон, 10 апреля. Глава Белого дома Дональд Трамп стал объектом насмешек в социальных сетях — пользователи Twitter обратили внимание, что на одном из снимков пальто американского главы выглядит так, будто он под ним что-то прячет.

Некоторые пользователи сразу вспомнили об обысках сотрудников Федерального бюро расследований в офисе его адвоката и предположили, что Трамп помог юристу спрятать все «самое ценное».

BREAKING: Donald Trump shows that the FBI Raid is a not a Total Witch Hunt. Otherwise, they would've found all of the short Coca-Cola bottles hidden in his coat pocket, in front of undigested Documents & Big Macs he's been eating since the Election. So, it's an Obese Skunk Hunt. pic.twitter.com/dHEVqDxToL — TL DO.ES WEAR DUNGAREES (@TwOutLoud) April 10, 2018

Один из пользователей в шутку предположил, что Трамп — не один человек: «На самом деле президент — это три человека».

The president is actually three people pic.twitter.com/mzwo1VJu3d — Jon Levine (@LevineJonathan) April 9, 2018

«Камера наблюдения запечатлила Трампа, выносившего горшки, сковородки и столовое серебро под пальто из Белого дома», — передают «Дни.ру» слова еще одного участника дискуссии под ником TDPattillo.

Surveillance camera catches Trump removing pots, pans and silverware from WH under his coat. pic.twitter.com/tAf4soZ6p8 — TDPattillo (@TDPattillo) April 9, 2018

Ранее Трамп заявил, что обыск, проведенный сотрудниками ФБР в офисе его адвоката Майкла Коэна, является «позором».

Странный и смешной внешний вид, а также не совсем обычное поведение Трампа постоянно привлекают внимание пользователей соцсетей. В ноябре 2017 года пользователи Сети высмеяли миллиардера за неловкую манеру пить воду.

Кроме того, он неоднократно подвергался насмешкам за посты с ошибками.

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