Путин призвал создать «точки притяжения» для ученых по всей России

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Москва, 10 апреля. Президент России Владимир Путин заявил, что ученые в нашей стране должны иметь возможность реализации своих прорывных идей не только в отдельных научных центрах, но и на всей территории РФ.

«Наука не должна быть сосредоточена в каком-то отдельном институте или субъекте федерации. Мы должны стремиться к тому, чтобы по всей России формировались «точки притяжения» людей, которые увлечены идеей технологического прорыва», — заявил глава государства, выступая в Национальном исследовательском центре «Курчатовский институт».

Ранее Путин рассказал о необходимости запуска «технологического бума». Для этого в стране надо создать соответствующий инвестиционный климат, подчеркнул президент.

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