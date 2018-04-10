Путин назвал ключевые направления российской науки

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Москва, 10 апреля. Россия должна укреплять свои лидерские позиции в математике и других науках. Об этом во вторник рассказал президент России Владимир Путин. Глава государства выступил перед сотрудниками Курчатовского института. По его словам, РФ должна всегда быть в числе ключевых стран по основным научным направлениям.

По словам Путина, это прежде всего, математика. Путин уточнил, что математика является базой как для формирования цифровой экономики, так и для всего научно-технологического развития. Он напомнил, что Россия всегда славилась своими математиками. Он призвал укреплять и усиливать свои позиции в этой науке.

Путин также заявил, что России предстоит совершить кардинальный шаг вперед в области геномных исследований. Он подчеркнул, что нужно развивать широкие междисциплинарные исследования на стыке математики, физики, биологии, информационных, когнитивных и других наук.

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