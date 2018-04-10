Технологический «бум» обязательно нужно запустить — Путин

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Москва, 10 апреля. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что для настоящего технологического «бума» в стране необходимо создать соответствующий инвестиционный климат.

В ходе выступления в Национальном исследовательском центре «Курчатовский институт» во вторник, 10 апреля, Владимир Путин заявил о необходимости создания дополнительных стимулов для вложения бизнеса в исследования и разработки.

«Необходимо создавать дополнительные стимулы для вложения бизнеса в исследования и разработки, для деятельности крупных и малых высокотехнологичных компаний», — заявил президент России.

Владимир Путин добавил, что для технологического «бума» нужно создать инвестиционный климат. Также российский лидер подчеркнул, что технологический «бум» нужно запустить в обязательном порядке.

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