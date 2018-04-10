Путин объяснил, от чего должны зависеть зарплаты ученых

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Москва, 10 апреля. Зарплаты ученых должны зависеть от результатов их научной деятельности, а не от регионов, где они проживают, и места работы, заявил во вторник на совместном заседании президиума Российской академии наук и ученого совета национального исследовательского центра «Курчатовский институт» президент РФ Владимир Путин.

«Вознаграждение труда исследователя должно в первую очередь зависеть от конкретных результатов его деятельности», — объяснил он.

Глава государства отметил, что исследователи, чья деятельность приносит результат, должны получать одинаковые доходы в любом населенном пункте и регионе страны.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что ждет от российских ученых настоящего прорыва, и призвал исследователей использовать технологический прогресс для повышения благополучия людей и освоения территорий России.

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