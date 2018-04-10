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#Соцсети
Порошенко водят за нос: в России объяснили заявление Меркель о встрече по Донбассу «не в нормандском формате»
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    Порошенко водят за нос: в России объяснили заявление Меркель о встрече по Донбассу «не в нормандском формате»

    16:19  10 Апреля 2018
    752

    Порошенко водят за нос: в России объяснили заявление Меркель о встрече по Донбассу «не в нормандском формате»

    Москва, 10 апреля. Канцлер ФРГ Ангела Меркель сообщила, что может провести короткую встречу с лидерами Украины и Франции «не в нормандском формате», подразумевая отсутствие на переговорах президента РФ Владимира Путина.

    Комментируя заявление Меркель, пользователи социальных сетей вспомнили басню Крылова, герои которой никак не могли правильно рассесться, чтобы стать музыкантами. 

    «Встречи, встречи и никакой конкретики. То вдвоем, то втроем и так до бесконечности. Порошенко водят за нос…» — написал один из комментирующих заявление Меркель.

    «Есть басня у Крылова: «А вы, друзья, как ни садитесь, все в музыканты не годитесь», — вспомнил классику другой.

    Популярным оказалось и мнение, что такой формат для переговоров, посвященных ситуации в Донбассе, вполне логичен, так как Россия участником конфликта в регионе не является.

    «В Ахене состоится встреча только лидеров стран участников конфликта на Украине, ибо Россия не является участником данного конфликта, естественно, участвовать в этой встрече не будет», — объяснили в социальных сетях.

    «Путин на всякую … (не самые важные мероприятия — прим. ФАН) не отвлекается. Привезут на утверждение в Кремль», — предположил Alex Tiamo.

    «Ну хоть здесь оборвала и поставила на место Порошенко. На Украине будут разочарованы формулировкой «короткая встреча», и то лишь потому, что президент Украины будет в Ахене…» — поставил под сомнение важность возможных переговоров другой пользователь. 

    Напомним, ранее канцлер Германии Ангела Меркель анонсировала встречу с главами Украины и Франции, уточнив, что она состоится «не в нормандском формате», предполагающим также участие и президента России. 

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    Автор: Федор Веснин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #меркель #россия #нормандский формат #украина #франция #фрг #встреча
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