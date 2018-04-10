Порошенко водят за нос: в России объяснили заявление Меркель о встрече по Донбассу «не в нормандском формате»

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Москва, 10 апреля. Канцлер ФРГ Ангела Меркель сообщила, что может провести короткую встречу с лидерами Украины и Франции «не в нормандском формате», подразумевая отсутствие на переговорах президента РФ Владимира Путина.

Комментируя заявление Меркель, пользователи социальных сетей вспомнили басню Крылова, герои которой никак не могли правильно рассесться, чтобы стать музыкантами.

«Встречи, встречи и никакой конкретики. То вдвоем, то втроем и так до бесконечности. Порошенко водят за нос…» — написал один из комментирующих заявление Меркель.

«Есть басня у Крылова: «А вы, друзья, как ни садитесь, все в музыканты не годитесь», — вспомнил классику другой.

Популярным оказалось и мнение, что такой формат для переговоров, посвященных ситуации в Донбассе, вполне логичен, так как Россия участником конфликта в регионе не является.

«В Ахене состоится встреча только лидеров стран участников конфликта на Украине, ибо Россия не является участником данного конфликта, естественно, участвовать в этой встрече не будет», — объяснили в социальных сетях.

«Путин на всякую … (не самые важные мероприятия — прим. ФАН) не отвлекается. Привезут на утверждение в Кремль», — предположил Alex Tiamo.

«Ну хоть здесь оборвала и поставила на место Порошенко. На Украине будут разочарованы формулировкой «короткая встреча», и то лишь потому, что президент Украины будет в Ахене…» — поставил под сомнение важность возможных переговоров другой пользователь.

Напомним, ранее канцлер Германии Ангела Меркель анонсировала встречу с главами Украины и Франции, уточнив, что она состоится «не в нормандском формате», предполагающим также участие и президента России.

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