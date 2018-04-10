До дефицита дело не дойдет: эксперт объяснил, почему ритейлеры распускают слухи

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Из-за новой системы ветсертификации мясо, сыры и молочная продукция могут оказаться в дефиците уже этим летом, предупреждает представитель крупнейшей компании-ритейлера Х5 Retail Group (магазины «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»). Об этом пишут «Ведомости». С июля все производители подобных товаров должны перейти на систему «Меркурий». А это значит, ветеринарные сертификаты теперь необходимо будет оформлять в электронном виде, а не на бумаге.

Однако не все поставщики спешат идти в ногу со временем. Из полутора тысяч компаний, с которыми сотрудничает Х5 Retail Group, около половины либо не готовы переходить на «Меркурий», либо даже не пытались эту систему внедрить. Похожая ситуация и у владельцев сети «Магнит». Только 50% фирм-партнеров зарегистрировались в новой информационной системе. Предприниматели опасаются: из-за того, что не все фирмы адаптировали бизнес-процессы под «Меркурий», есть риск летом сорвать поставки, и в итоге многие продукты попросту не поступят на прилавки магазинов.

Однако, как рассказал журналистам ФАН доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов: «Подобного рода проблемы всегда возникают, когда в дело вступают системы контроля и учета. Когда подобную схему вводили на рынке алкоголя, производители сталкивались с таким же вопросом. И тогда совсем уж ужасных последствий удалось избежать. Мне кажется, и в этом случае решение будет найдено, и до реального дефицита дело не дойдёт. Скорее всего, подобного рода заявления — это способ, с помощью которого участники рынка пытаются получить от регулятора временные послабления в плане внедрения системы «Меркурий». Переход стоит денег, вызывает определенные технические сложности, и понятно, почему ритейлерам это не нравится. Но тем не менее, в случае с алкогольной продукцией, схема до сих пор работает, всё в порядке. Думаю, и здесь будет так же».

Систему «Меркурий» Россельхознадзор начал разрабатывать 10 лет назад. В тестовом режиме она работает уже три года. По статистике ведомства, каждый месяц оформляется около 40 миллионов электронных ветеринарных документов.

«От бумажных ветеринарных сертификатов отказались уже во всём мире, — рассказала Федеральному агентству новостей официальный представитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) Юлия Мелано. — Каждый год мы тратим миллиарды рублей на то, чтобы напечатать бланки с водяными знаками и степенями защиты. Теперь это будет не нужно. И, к сожалению, многие компании не видят необходимости перехода на «Меркурий». Для нас она очевидна. Во-первых, сразу понятно, какой путь проделал продукт. И если вдруг товар некачественный, можно отследить, на котором этапе произошел сбой. Во-вторых, доступ к системе будет у надзорных ведомств: ФНС, Роспотребнадзора, Минэкономразвития и у нас. Мы сможем контролировать процесс».

Также, в Россельхознадзоре отметили: о том, что далеко не все компании перешли на новый формат работы, знают. Поставщикам советуют сделать это как можно скорее. Как отметили в ведомстве, переход на "Меркурий" неизбежен. Указ уже подписан президентом.

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