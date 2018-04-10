Соловьев призвал срочно ответить на «экономическую пощечину» США

В закладки

Москва, 10 апреля. России пора ответить на «экономическую пощечину» США и срочно предпринять решительные меры после ввода новых санкций Вашингтона, считает российский журналист Владимир Соловьев.

Об этом он заявил в эфире радиостанции «Вести ФМ», комментируя последовавшее за американскими санкциями падение курса рубля.

«Нам уже необходимо очнуться и понять, что сейчас требуются экстренные и решительные меры. У нас нет времени ждать до инаугурации, когда будет представлено новое правительство, новая администрация, и можно будет заниматься делами в обычном режиме. Сейчас каждый день на счету», — отметил Соловьев.

Журналист подчеркнул, что американский «черный список» является экономической войной, которую США объявили всей России, а не конкретным бизнесменам.

«Посмотрите, как курс доллара сразу меняется, как все вокруг происходит. Это же атака на нашу экономику», — заметил он.

По мнению Соловьева, в настоящее время стоит задача не спасти деньги лиц, внесенных в санкционный список, а перестроить российскую экономику так, чтобы она не была настолько зависима от внешнего влияния и развивалась за счет внутренних источников. При этом журналист отметил, что выступает против механического спасения российских бизнесменов. Он напомнил, что во время экономического кризиса 2008 года государство уже прибегало к подобным действиям и помогло крупным компаниям, однако взамен ничего не получило.

«Что, мы увидели дикие темпы роста? <…> Мы увидели большое количество появившихся технологий, созданных рабочих мест? Ничего подобного. Бизнес постоянно ноет», — резюмировал Соловьев, добавив, что новые и перспективные индустрии в стране должна создавать не власть, а бизнес.

Напомним, на прошлой неделе Вашингтон ввел новые антироссийские санкции против представителей власти, бизнеса, а также ряда компаний, которые США обвиняют в причастности к якобы имевшему место вмешательству в выборы американского президента в 2016 году. В Кремле подчеркнули, что данные меры Вашингтона являются вопиющими с точки зрения законности.

На фоне обострения геополитической ситуации курс рубля резко упал. Как сообщалось ранее, во вторник курс доллара впервые за два года превысил 63 рубля.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.