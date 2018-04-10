Путин призвал использовать передовые оборонные технологии в гражданских отраслях

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Москва, 10 апреля. Президент России Владимир Путин призвал обеспечить использование передовых оборонных технологий в высокотенологичных отраслях гражданской сферы.

«Нам нужно обеспечить использование передовых оборонных технологий в высокотехнологичных отраслях производства, так же, как и энергия атома стала применяться в мирных целях», — заявил российский лидер в ходе выступления на совместном заседании президиума Российской академии наук и учебного совета национального исследовательского центра «Курчатовский институт».

Ранее Путин призвал академиков сообщать ему о трудностях при рассмотрении законопроекта РАН.

Напомним, что во вторник, 10 апреля, Владимир Путин выступает на торжественном мероприятии в Курчатовском институте, приуроченном к 75-летию центра.

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