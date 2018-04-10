СМИ сообщили о возможном назначении Кузнецовой главой министерства семьи

В закладки

Москва, 10 апреля. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова может возглавить министерство семьи, которое, вероятно, появится в стране после 7 мая, сообщил источник, близкий к Кремлю.

СМИ, ссылаясь на свои источники, сообщили о том, что в России после 7 мая появится новое ведомство. Речь идет о министерстве семьи. По некоторым данным, руководить им будет действующий детский омбудсмен.

В связи с этим журналисты уже стали выдвигать гипотезы, кто же займет место Кузнецовой. Предполагается, что это будет кто-то из следующих кандидатур — детский омбудсмен в Петербурге Светлана Агапитова, ответственный секретарь в совете при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Яна Лантратова или глава благотворительного фонда волонтеры в помощь детям-сиротам Елена Альшанская, передает «Народные новости».

Отмечается, что новое министерство может как поглотить Институт уполномоченных по правам ребенка. Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец в свою очередь отметила что министерство по делам семьи должно работать во взаимодействии с Институтом уполномоченных по правам ребенка.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.