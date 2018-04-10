Путин призвал повысить эффективность научно-технологического развития России

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Москва, 10 апреля. В России должна функционировать эффективная и современная система управления научно-технологическим развитием. Это позволит ускорить коммерциализацию передовых решений.

Об этом, участвуя в мероприятии в Курчатовском институте, рассказал президент РФ Владимир Путин.

«Нужно выстроить эффективную современную систему управления научно-технологическим развитием, которая объединит возможности исследовательских институтов, вузов, высокотехнологичных кампаний…» — отметил российский лидер.

По его словам, создание такой системы откроет путь крупным междисциплинарным исследованиям и позволит в более короткие сроки коммерциализировать самые передовые решения.

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