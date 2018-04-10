Глава администрации Ялты ушла в отставку

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Симферополь, 10 апреля. Полномочия главы администрации Ялты Елены Сотниковой досрочно прекращены по решению ялтинского городского совета. Как рассказали журналистам в пресс-службе администрации крымского города, Сотникова написала заявление об отставке по собственному желанию.

«Горсовет досрочно прекратил полномочия на основании поданного заявления», — сообщили в горсовете.

Как стало известно, и.о. главы администрации было решено назначить Алексея Челпанова. Во вторник его утвердили на должность первого заместителя.

Сотникова была назначена на должность главы администрации в декабре прошлого года, до этого она занимала пост первого заместителя главы администрации.

Напомним, ранее временно исполняющий обязанности министра здравоохранения Республики Дагестан Танка Ибрагимов подал заявление об отставке.

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