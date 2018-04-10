Путин заявил, что ждет от российских ученых настоящего прорыва
Москва, 10 апреля. Президент России Владимир Путин заявил, что ждет от ученых настоящего прорыва в исследованиях. Об этом он сказал на заседании президиума РАН и ученого совета «Курчатовского института».
Владимир Путин напомнил участникам заседания слова Игоря Курчатова о том, что в любом деле необходимо определить приоритеты и делать только самое главное.
«Главное для нас с вами сегодня — добиться настоящего прорыва, использовать технологический прогресс для повышения благополучия людей, для освоения наших огромных территорий, для роста эффективности экономики, промышленности, сельского хозяйства», — подчеркнул российский лидер.
Он призвал всех собравшихся акцентировать внимание на том, что может дать наука отечественной экономике. Ранее Путин заявил об увеличении финансирования на развитие фундаментальной науки.