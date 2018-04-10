Правительство РФ поддержало законопроект о цифровых финансовых активах

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Москва, 10 апреля. Правительство России одобрило законопроекты о цифровых финансовых активах и краудфандинге, заявил на «Биржевого форуме-2018» в Москве глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Мне звонили из правительства: оба законопроекта поддержаны», — заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков на «Биржевом форуме» в Москве.

По его словам, основная работа над этими документами начнется в мае.

«Чтобы выполнить президентское требование, мы должны принять законопроекты в первом и втором чтении», — уточнил Аксаков.

Законопроекты о цифровых финансовых активах и краудфандинге были внесены в Госдуму группой парламентариев 20 марта. Аксаков тогда сообщил, что принять их планируется в мае-июне.

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