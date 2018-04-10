Путин рассказал о роли Курчатовского института в создании нового вооружения РФ

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Москва, 10 апреля. Курчатовский институт принял участие в разработке новых образцов современного российского оружия, у которого нет аналогов в мире, заявил президент РФ Владимир Путин.

Путин выступил на торжественном мероприятии в Курчатовском институте, приуроченном к 75-летию центра.

Ранее глава государства, в ходе своего послания Федеральному собранию рассказал об уникальном вооружении России, которое не имеет аналогов в мире. Как отметил президент, в создании нового оружия принял активное участие Курчатовский институт. По его словам, в работе участвовали «десятки предприятий, конструкторских бюро, научных центров». Среди них и Курчатовский институт и академические организации.

Путин подчеркнул, что такого оружия нет ни у одной страны мира.

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