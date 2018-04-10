Санкт-Петербург превратился в столицу джаза. ФАН-ТВ

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В этом году Петербург превратился в джазовую столицу. Международный день джаза длинною в месяц собирает в городе на Неве лучших исполнителей.

Бегло перебирая пальцами по клавишам кларнета, Константин Хазанович создает настолько легкую и струящуюся мелодию, что зрителям в зале сложно усидеть на месте. Музыкой он занимается уже 27 лет. В мире джаза оказался благодаря родителям. Теперь это его стиль жизни. Раньше без кларнета невозможно было представить ни один джазовый концерт, мелодия с ним обретает уникальные краски. Однако сам музыкант придерживается другого мнения.

«Инструмент вообще не играет никакой роли, и все зависит от того человека, который на нем играет. Ведь нужно понимать, что саксофон, который сейчас считается главным инструментом в джазе, до джаза это был инструмент, который все хотели выкинуть на помойку. И так и делали! И довели бедного Адольфа Сакса, изобретателя саксофона, до самоубийства», — рассказывает музыкант.

Сейчас саксофон завоевал весь мир, а джазовое направление становится популярнее с каждым годом. Семь лет назад ЮНЕСКО даже учредил Международный день джаза, объединяющий музыкантов, играющих в этом стиле, во всем мире. В разное время столицами празднования были Вашингтон, Стамбул, Париж и Гавана. По мнению народного артиста России Давида Голощекина, Петербург по правку стал джазовой столицей в этом году.

«Недаром он выбран ЮНЕСКО, как столица джаза. ... здесь всегда была большая аудитория. Здесь впервые в 1927 году состоялся первый джазовый концерт в капелле. Здесь всегда было большое количество музыкантов», — считает художественный руководитель Филармонии джазовой музыки Давид Голощекин.

Исполнители отмечают, что джаз только выходит из тени и еще нуждается в поддержке, но уже сейчас из маленьких клубов он выбирается на крупные площадки.

«Долгое время джаз для многих был просто хобби, и невозможно этим было зарабатывать деньги. Но сейчас многие музыканты уже могут заниматься своей любимой профессией», — уверен руководитель Jazz Philarmonic Orchestra Кирилл Бубякин.

Известная во всем мире американская джазовая вокалистка Марджори Барнс любимому делу посвятила всю свою жизнь. Признается, что только в джазе она действительно счастлива. Певица работала с такими великими музыкантами, как Фрэнк Синатра и Лена Хорн. В этот вечер в рамках международного дня джаза она исполняет свои лучшие песни на сцене «Мюзик-Холла».

У ценителей джаза еще есть возможность насладиться любимой музыкой. Фестиваль продлится в Петербурге до 30 апреля и завершится гала-концертом на сцене Мариинского театра.

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