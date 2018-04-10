Путин призвал академиков сообщать ему о трудностях при рассмотрении законопроекта РАН

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Москва, 10 апреля. Президент России Владимир Путин попросил членов РАН докладывать ему о трудностях и вероятных угрозах во время обсуждения законопроекта о правовом статусе академии в Госдуме.

По словам вице-президента РАН Валерия Козлова, обсуждаемый законопроект должен поднять правовой статус Российской академии наук.

«По поводу собственной научной деятельности академии. Это было предложение самой академии, поэтому мы просто учли и пошли навстречу. Хотя, понятно, что основная работа осуществляется через академические институты, а не собственно в самой академии», — сказал президент, отметив, что если представители РАН считают подобную опцию целесообразной, он не возражает.

Однако необходимо подумать о том, как реализовать эту норму закона, считает президент. Путин призвал ему сообщить, если кто-либо увидит какую-то угрозу в ходе в ходе обсуждения закона в Госдуме.

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