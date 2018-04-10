Путин пообещал увеличить объем финансирования фундаментальной науки

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Москва, 10 апреля. Президент России Владимир Путин заявил, что российские власти будут стремиться увеличить объем бюджетных средств на фундаментальную науку в ближайшие годы в полтора раза.

Глава государства призвал власти в полтора раза повысить финансирование науки. Он считает, что наука станет помощником развития отечественной экономики и конкурентоспособности РФ.

«Будем стремиться к тому, чтобы объем бюджетных средств на фундаментальные исследования в ближайшие годы увеличился в полтора раза», — сказал российский лидер.

Об этом он заявил во время заседания РАН и ученого совета «Курчатовского института». Ранее Путин призвал ученых к прорыву в науке. Он уверен, что это станет еще одним фактором увеличения благополучия россиян и освоения новых территорий страны.

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