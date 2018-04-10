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Новости Сирии
Сирия сегодня: Вашингтон предупредили о последствиях в случае атаки САР, Израиль ответит за удар по Т-4
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    Сирия сегодня: Вашингтон предупредили о последствиях в случае атаки САР, Израиль ответит за удар по Т-4

    18:21  10 Апреля 2018
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    Сирия сегодня: Вашингтон предупредили о последствиях в случае атаки САР, Израиль ответит за удар по Т-4

    Сирия, 10 апреля. Россия предупредила США о «тяжелых последствиях» в случае атаки САР. В Тегеране заявили, что Тель-Авив ответит за удар по сирийской авиабазе Т-4 (провинция Хомс). Последние новости ближневосточной страны — в материале Федерального агентства новостей.

    Небензя предупредил

    Российская Федерация предупредила Соединенные Штаты Америки о «тяжелых последствиях» в случае, если их армия нанесет удар по Сирии. Об этом на заседании Совбеза ООН заявил российский постпред Василий Небензя.

    «По соответствующим каналам мы уже доводили до американской стороны, что силовые действия под ложными предлогами против Сирии, где по просьбе законного правительства этой страны находятся российские военнослужащие, могут привести к самым тяжелым последствиям», — подчеркнул дипломат.

    Постпред РФ в ООН Василий Небензя

    При этом представитель России в ООН призвал западных политических деятелей «поумерить ястребиную риторику» и прекратить «безрассудные поползновения, бросающие вызов глобальной безопасности». Небензя также заявил, что руководителей западных государств никто не назначал «мировыми жандармами».

    Постпред добавил, что США, Великобритания и Франция ведут конфронтационную линию в отношении Москвы, используя широкий арсенал методов и тон, которого не было даже во время холодной войны.

    Тегеран пригрозит Тель-Авиву

    Власти Израиля отвинтят за ракетный удар, нанесенный по сирийской авиабазе Т-4, расположенной в провинции Хомс. Об этом заявил советник верховного лидера Ирана Али Хаменеи по международным вопросам Али Акбар Велаяти.

    Напомним, в минувший понедельник ВВС Израиля нанесли ракетный удар по авиабазе Т-4. В Минобороны РФ рассказали, что в операции использовалось два истребителя F-15I, однако из восьми выпущенных ракет, цели достигли только три, остальные снаряды были сбиты.

    Последствия ракетного удара Израиля по Т-4

    В результате инцидента погибли несколько иранских советников. Тегеран назвал случившееся нарушением суверенитета Сирии, которое противоречит всем международным нормам.

    Восстановление Пальмиры

    Руководству ЮНЕСКО необходимо активизировать работу по восстановлению памятников культуры в сирийских Пальмире и Алеппо. Об этом заявил постпред России в организации Александр Кузнецов.

    «Рассчитываем, что всемирное культурное наследие Сирии, которое по определению не имеет политической принадлежности, также на деле станет одним из важнейших приоритетов для гендиректора (ЮНЕСКО — прим. ред.). Призываем ЮНЕСКО активизировать деятельность и включиться в работу по восстановлению пострадавших от террористов памятников культуры в Пальмире и Алеппо», — отметил россиянин.

    Пальмира до войны

    Напомним, город Пальмира (арабское название Тадмор), один из богатейших центров цивилизации в древней Сирии. Населенный пункт находился под контролем террористов «Исламского государства» (запрещенная в России группировка — прим. ред.) с середины мая 2015 года. САА освободила Тадмор от боевиков в конце марта 2016 года при поддержке российской авиации. Однако в середине декабря того же года боевики ИГ1 вновь захватили Пальмиру. Ее окончательное освобождение пришлось на март 2017 года.

    Согласно данным экспертов ЮНЕСКО, в историческом центре Алеппо было уничтожено почти 30% построек, причисленных к объектам всемирного наследия, около 60% построек причинен серьезный ущерб.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Сергей Чемеков
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #путин #россия #сша #сирия #дамаск #израиль #иран #пальмира #тегеран #сар
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