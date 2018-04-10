«Не встанут»: Путин пошутил про иностранцев на российских границах

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Москва, 10 апреля. Президент России Владимир Путин пошутил во время беседы с учеными Курчатовского института РАН об иностранцах на границах страны.

Во время беседы с российским лидером один из академиков обратил внимание на протяженность страны. По его словам, если все граждане встанут по периметру российской границы, то между ними будут огромные просветы. По его словам, в эти промежутки могут встать «10 китайцев и пять европейцев с американцами».

«Не встанут, не переживайте», — пошутил в ответ президент.

Ранее Путин во время посещения Курчатовского института заявил, что финансирование науки остается одним из приоритетов, дополнительные ассигнования будут зависеть от ситуации в экономике страны.

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