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«Не встанут»: Путин пошутил про иностранцев на российских границах
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    «Не встанут»: Путин пошутил про иностранцев на российских границах

    15:44  10 Апреля 2018
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    «Не встанут»: Путин пошутил про иностранцев на российских границах

    Москва, 10 апреля. Президент России Владимир Путин пошутил во время беседы с учеными Курчатовского института РАН об иностранцах на границах страны.

    Во время беседы с российским лидером один из академиков обратил внимание на протяженность страны. По его словам, если все граждане встанут по периметру российской границы, то между ними будут огромные просветы. По его словам, в эти промежутки могут встать «10 китайцев и пять европейцев с американцами».

    «Не встанут, не переживайте», — пошутил в ответ президент.

    «Не встанут»: Путин пошутил про иностранцев на российских границах

    Ранее Путин во время посещения Курчатовского института заявил, что финансирование науки остается одним из приоритетов, дополнительные ассигнования будут зависеть от ситуации в экономике страны.

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    Автор: Катерина Тимошенская
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    #путин #россия #граница #шутка #иностранцы #курчатовский институт
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