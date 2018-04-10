Главы МИД стран ЕС обсудят «дело Скрипаля» и высылку российских дипломатов

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Брюссель, 10 апреля. Главы МИД стран Евросоюза на встрече 16 апреля обсудят развитие событий в связи с инцидентом в Солсбери и последовавшей затем высылкой из ряда стран дипломатов РФ.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Совета ЕС. Отмечается, что дипломаты обменяются «мнениями по России». Они коснуться «дела Скрипаля». Как добавили в пресс-службе, они обсудят вопросы, включая высылку российских дипломатов из ряда стран ЕС и не входящих в ЕС государств.

Также в пресс-службе уточнили, что «министры обсудят реализацию пяти руководящих принципов для отношений ЕС-РФ, которые были согласованы в марте 2016 года».

Напомним, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены отравленными в Солсбери 4 марта. Великобритания обвинила в этом Россию.

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