Меркель пытается надавить на Россию: экс-депутат Рады объяснил заявление канцлера по «Северному потоку—2»

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Канцлер Германии Ангела Меркель впервые заявила, что российско-европейский проект «Северный поток—2» — не только экономический. По ее мнению, в нем содержатся в том числе и политические факторы.

«Я четко обозначила, что проект «Северный поток—2» без ясности по поводу роли украинского транзита, с нашей точки, невозможен. Поэтому, как вы видите, это не чисто экономический проект, но здесь играют роль и политические факторы», — сказала политик на совместной конференции с президентом Украины Петром Порошенко.

Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей выразил мнение, что заявление Меркель — это следствие давления на Европу со стороны Соединенных Штатов.

«Действительно, Германия пытается встроить этот проект в политическую плоскость. Таким образом Европа хочет дистанцироваться от решения тех экономических проблем, которые сегодня существуют на Украине. Меркель пытается надавить на Россию, чтобы РФ сохранила хоть какой-то транзит газа через территорию Украины. Ведь в противном случае Украина окончательно прекратит свое существование», — отмечает бывший народный избранник.

Он добавил, что на Украине назревают очень серьезные социальные проблемы.

«Но лично я считаю, что Германия заняла подобную позицию временно, ведь рано или поздно ситуация на Украине обострится еще более значительно. Это связано с деятельностью бандформирований и нацистских формирований. В конечном итоге Европа будет вынуждена достроить «Северный поток—2», — заключил Алексей Журавко.

Также страны Европы могут резко пересмотреть свое решение в пользу проекта тогда, когда ударят первые серьезные морозы.

Политолог и публицист Леонид Крутаков говорит, что строительство «Северного потока—2» выгодно Германии, проект позволит избежать тех рисков, которые возникают при транзите голубого топлива через территории Украины. Он напомнил, что Киев неоднократно занимался хищениями газа, который предназначался Европе.

«То есть, «Северный поток—1» и «Северный поток—2» — это способ избежать рисков. Второй момент — политический. Соединенные Штаты долго использовали Украину в качестве рычага давления, главного транспортного узла между Европой и Россией», — объясняет эксперт.

По его словам, одна из целей Майдана — получить контроль над этим узлом. Именно по этой же причине был заблокирован «Южный поток», но Россия нашла выход и договорилась с Турцией о строительстве «Турецкого потока». Он проходит практически тем же маршрутом.

«После этого последовала попытка свержения [президента Турции Реджепа] Эрдогана. И если транзит газа через Украину сократится до 10 миллиардов кубометров в год, то она не сможет существовать. Она превратится в бессмысленное, никому не нужное образование», — заключил Леонид Крутаков.

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