Милонов призвал закрыть все гей-клубы и стриптиз-клубы в России

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Москва, 10 апреля. В России необходимо закрыть все стриптиз-клубы и гей-клубы. Соответствующее мнение выразил депутат Государственной думы Виталий Милонов.

«Все неприличные заведения в России нужно закрыть: это стриптиз-бары, гей-клубы, — заявил Милонов на пресс-конференции в НСН. — На их месте можно открыть приюты для лиц без определенного места жительства».

Как отметил народный избранник, соответствующих баров и клубов много, прежде всего в Москве и Петербурге.

«Если хотя бы десяток приютов появится в нашей стране — это будет хорошее дело», — сказал депутат.

Напомним, несколько дней назад Виталий Милонов заявил о готовности собственными руками «очистить» Петербург от рекламы проституток в преддверии чемпионата мира по футболу. Ранее депутат Госдумы предложил вычислять геев в России по запаху.

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