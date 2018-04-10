Лучше бы промолчал: Соловьев отреагировал на слова Орешкина о «хорошем тесте» для экономики РФ

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Москва, 10 апреля. Телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на заявление главы Минэкономразвития Российской Федерации Максима Орешкина о том, что новые санкции США станут «хорошим тестом» для макроэкономической конструкции страны.

Лучше бы Орешкин промолчал. Он экспериментатор или министр экономического развития? Улюкаева все дно щупал- водолазом работал, и Орешкин туда же. pic.twitter.com/cI56ZIsxav — Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) April 10, 2018

«Лучше бы Орешкин промолчал. Он экспериментатор или министр экономического развития? Улюкаева все дно щупал — водолазом работал, и Орешкин туда же», — написал журналист в своем микроблоге социальной сети Twitter.

Подписчики Twitter согласились с комментарием телеведущего.

«А можно нам в правительство не экспериментаторов, не водолазов, не прожектеров и не мультипликаторов, а нормальных хозяйственников, которые знают: а) деньги должны работать; б) инвестиции надо защищать. А то у нас деньги или прокисают в банках, или улетают в трубу «Роснано», — написал возмущенный пользователь.

Напомним, во вторник глава Минэкономразвития России Максим Орешкин назвал новые американские ограничения в отношении Москвы «хорошим тестом» для макроэкономической конструкции РФ.

Российский министр полагает, что перед активностью статистических показателей, характеризующих тенденцию изменчивости цены, макроэкономика и финансовые рынки страны смогут устоять.

На прошлой неделе Минфин Соединенных Штатов расширил санкционный список в отношении российских бизнесменов и их компаний, а также высокопоставленных чиновников.

В новый список включены 24 российских предпринимателя и чиновника, а также 15 российских фирм.

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