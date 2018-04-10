Путин в среду примет верительные грамоты у послов иностранных государств

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Москва, 10 апреля. Президент России Владимир Путин в среду, 11 апреля, встретится с послами иностранных государств, недавно прибывшими в Москву. Дипломаты вручат российскому лидеру верительные грамоты.

Церемония по традиции состоится в Александровском зале Большого Кремлевского дворца, на встречу с Путиным прибудут в частности послы Италии, Черногории, Саудовской Аравии, Кубы и ряда африканских стран.

Отметим, верительная грамота — это документ, удостоверяющий назначение лица дипломатическим представителем. Напомним также, что за последнее время из России были высланы дипломаты многих западных стран, что стало ответом на аналогичные действия с их стороны.

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