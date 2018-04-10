Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в центральной Италии

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Рим, 10 апреля. Землетрясение магнитудой 4,7 баллов произошло рано утром в центральной Италии, сообщила пресс-служба Национального института геофизики и вулканологии.

Как стало известно, сейсмологи зафиксировали подземные толчки в пять часов утра по местному времени. Эпицентр землетрясения располагался на глубине девяти километров от земной поверхности неподалеку от селения Мучча в области Марке.

В данный момент выясняется, не вызвало ли землетрясение каких-либо разрушений.

По словам мэра итальянского города Пьеве-Торино Алессандро Джентилуччи, произошли небольшие разрушения в провинции Мачерата. Однако никто не пострадал.

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