Центр госязыка в Риге удалил из списка латышских имен Павла и Анжелику

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Рига, 10 апреля. Имена Павел и Анжелика исключены из списка традиционных латышских имен. Об этом рассказали в Центре государственного языка Латвии.

Как отметил представитель центра, в Латвии есть список традиционных латышских имен и расширенный список всех остальных имен. В центре добавили, что есть критерии, по которым последние 10 лет работает комиссия экспертов по календарным именам.

Как пишет РИА Новости, специалисты включают новые имена в латышский традиционный календарный список. Как пояснили эксперты, критерием отбора является происхождение имени. Преимущество при этом отдается именам с балтийскими (латышскими и литовскими) и древнегерманскими корнями. К примеру, в перечне есть имена как Дайвис, Ритумс, Аудра, Гедиминс.

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