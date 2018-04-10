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Центр госязыка в Риге удалил из списка латышских имен Павла и Анжелику
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    Центр госязыка в Риге удалил из списка латышских имен Павла и Анжелику

    15:12  10 Апреля 2018
    199

    Центр госязыка в Риге удалил из списка латышских имен Павла и Анжелику

    Рига, 10 апреля. Имена Павел и Анжелика исключены из списка традиционных латышских имен. Об этом рассказали в Центре государственного языка Латвии.

    Как отметил представитель центра, в Латвии есть список традиционных латышских имен и расширенный список всех остальных имен. В центре добавили, что есть критерии, по которым последние 10 лет работает комиссия экспертов по календарным именам.

    Как пишет РИА Новости, специалисты включают новые имена в латышский традиционный календарный список. Как пояснили эксперты, критерием отбора является происхождение имени. Преимущество при этом отдается именам с балтийскими (латышскими и литовскими) и древнегерманскими корнями. К примеру, в перечне есть имена как Дайвис, Ритумс, Аудра, Гедиминс.

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    Автор: Анна Иванова
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