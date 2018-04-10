Центр госязыка в Риге удалил из списка латышских имен Павла и Анжелику
Рига, 10 апреля. Имена Павел и Анжелика исключены из списка традиционных латышских имен. Об этом рассказали в Центре государственного языка Латвии.
Как отметил представитель центра, в Латвии есть список традиционных латышских имен и расширенный список всех остальных имен. В центре добавили, что есть критерии, по которым последние 10 лет работает комиссия экспертов по календарным именам.
Как пишет РИА Новости, специалисты включают новые имена в латышский традиционный календарный список. Как пояснили эксперты, критерием отбора является происхождение имени. Преимущество при этом отдается именам с балтийскими (латышскими и литовскими) и древнегерманскими корнями. К примеру, в перечне есть имена как Дайвис, Ритумс, Аудра, Гедиминс.