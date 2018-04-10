Начальники Генштабов РФ и НАТО обсудят предотвращение военных инцидентов
Брюссель, 10 апреля. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов обсудит с командующим силами НАТО меры предотвращения военных инцидентов. В том числе — тех, которые вызваны различной и неверной трактовкой действий РФ и альянса.
По информации ТАСС, встреча состоится до конца месяца.
«Подготовка к встрече генералов Герасимова и Скапаротти завершается, встреча намечена в этом месяце. Основной темой их переговоров станет предупреждение военных инцидентов, вызванных возможной неверной трактовкой действий России и НАТО в военной сфере», — отметил собеседник агентства в Брюсселе.
По его словам, совместная работа по недопущению таких инцидентов особенно актуальна в «условиях роста напряженности».
Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс должен усилить ядерное сдерживание в ответ на модернизацию вооружения Москвой.