Сирия: РФ призывает направить экспертов ОЗХО для расследования инцидента в Думе

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Москва, 10 апреля. Российская Федерация призывает технический секретариат Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) направить в Сирию специалистов для выяснения всех подробностей инцидента в городе Дума. Об этом сообщается в распространенном во вторник пресс-релизе постоянного представительства России при данной организации.

«В связи с резким обострением ситуации Россия призывает технический секретариат срочно направить в Сирийскую Арабскую Республику экспертов Миссии по установлению фактов применения химического оружия в Сирии (МУФС — Прим.ред.) для выяснения всех обстоятельств инцидента в Думе», — следует из документа.

Кроме того, российская сторона готова предоставить абсолютно всю нужную помощь для благополучной работы МУФС в Сирии, в том числе с точки зрения обеспечения безопасности специалистов, говорится в тексте.

Напомним, во вторник специальный посланник Организации объединенных наций по Сирии Стаффан не Мистура не исключил, что «химическая атака» в сирийской Думе могла быть провокацией. Он также призвал все стороны к сдержанности.

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