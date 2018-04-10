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Упали — отжались: санкции США против российских компаний выгодны Москве
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    Упали — отжались: санкции США против российских компаний выгодны Москве

    15:27  10 Апреля 2018
    590

    Московский Кремль

    В российской экономике — «беспрецедентная катастрофа». Во всяком случае, так утверждает большинство медиа-источников, комментируя события 9—10 апреля, по итогам которых биржевые индексы на площадках РФ «просели» более чем на 10%. В эти дни обменный курс рубля к доллару и евро упал, соответственно, почти до 63 и 77 «деревянных», то есть на те же 10%, а операции с ценными бумагами ряда отечественных корпораций были приостановлены или вообще отменены.

    Весь этот «ветер перемен» связывается с новым пакетом антироссийских финансово-экономических мер, установленных США 6 апреля. А «дуть» он, согласно ряду прогнозов, будет все сильнее и сильнее — якобы из-за высочайшей «скрытой токсичности» принятых «Вашингтонским обкомом» решений, включающих в себя не только прямые, но и «вторичные» санкции — против тех корпораций, которые «существенно сотрудничают» с попавшими в «черный список» Минфина США российскими структурами. Мол, «вы нам траванули Скрипаля, а мы вам — Дерипаску и Ко».

    Упали — отжались: санкции США против российских компаний выгодны Кремлю

    Как сообщают различные источники, российские олигархи за одни сутки стали формально беднее то ли на 12, то ли на 16 млрд долларов. Причем в наибольшей степени это затронуло «бизнес-империю» Олега Дерипаски, который потерял, по разным данным, от 1,3 до 2,5 миллиарда долларов, прежде всего — из-за «двойного удара» по своему главному активу, компании «РусАл». Помимо персональных санкций, против нее действует и введенная Дональдом Трампом еще в марте 10-процентная пошлина на импорт в США алюминия.

    Ну, и перспективы тоже не радуют: в Белом доме не устают заявлять о том, что режим антироссийских санкций может быть еще многократно усилен. Так что нашей экономике действительно грозит «быть разорванной в клочья», как заклинал предшественник Трампа на посту президента США Барак Обама. Выходит, курс «двести рублей за доллар», предреченный экспертами типа Степана Демуры, — тоже не бред, а всего лишь «отложенная реальность»?

    Не реальность, а декорация

    Во всей этой ситуации есть несколько маленьких фактов или даже «артефактов», нагло торчащих наружу из общей «картины маслом» и доказывающих, что это — не «вход в бездну», а всего лишь декорация оного.

    Артефакт первый — объем торгов 9 апреля. Несмотря на его «рекордные размеры», это всего лишь 150 миллиардов рублей, или чуть больше 2,5 миллиарда долларов. С учетом «падения» на 10%, во всей операции потеряно меньше 300 миллионов долларов — это примерно двухдневный прирост золотовалютных запасов России. То есть ситуация объективно «ни о чем». Чего не скажешь про ее субъективное значение.

    Артефакт второй — «целевая аудитория» санкций. Забавно, однако в число «неприкасаемых», объявленных американскими партнерами, попали вовсе не реально близкие к российской «вертикали власти» фигуры типа Романа Абрамовича или Алишера Усманова, а Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг и прочие «семейные» олигархи, которые рассматривались, вместе с арестованными недавно братьями Магомедовыми как потенциальные источники финансирования отечественной «либеральной» и «региональной» оппозиции федеральному Центру.

    Олег Дерипаска

    Не знаю, насколько Трамп — агент Владимира Путина, но эти американские «санкции» пришлись очень к месту и ко времени. И уж Кремль в них точно не обвинишь. Хотя неизбежный в данном случае передел собственности, конечно, будет проведен (вспомним хотя бы, как это было применительно к «Сибнефти» в 2003—04 гг.). Как там говаривал сверхпопулярный некогда генерал Александр Лебедь, ныне покойный: «Упал — отжался!»?

    Наконец, артефакт третий — феномен дежавю. В конце 2014 года, если кто подзабыл, обменный курс российской валюты за считанные недели внезапно обвалился чуть ли не в 4 раза, и алармистских комментариев с трагическими прогнозами по этому поводу было более чем предостаточно. Потом все как-то «устаканилось», и сейчас понимание тех событий трехлетней с лишним давности «по умолчанию» сводится к тому, что наши власти, конечно, проявили себя не идеально лучшим образом, но все прошло — и, слава богу!

    Рублевая масса

    В этой связи, конечно, стоит задаться вопросом: а не связан ли тот «пролет рубля» с финансированием завершающего этапа создания новых российских вооружений, который нужно было срочно ускорить и для этого внутри страны срочно потребовалась дополнительная «рублевая масса»?

    Ведь примерная полная стоимость озвученного президентом России «большого джентльменского набора» в составе межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 «Сармат», гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал», крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой «Буревестник», лазерных боевых установок «Пересвет», подводного беспилотника с ядерной энергетической установкой «Посейдон» и ракеты с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком «Авангард» колеблется в диапазоне 3—4 триллионов долларов, а по времени — 15—20 лет.

    Упали — отжались: санкции США против российских компаний выгодны Кремлю

    Таких денег в бюджете Российской Федерации, даже с учетом секретных расходных статей, не было и нет. Следовательно, с этой целью были задействованы некие внешние источники финансирования, но «стандартные», скажем, 100 миллиардов долларов не могли при курсе 35 «деревянных» за один «вечнозеленый» покрыть необходимые срочные расходы, например, в 7 триллионов рублей. Поскольку увеличить вдвое размер этой финансовой «помощи» не представлялось возможным, то единственным выходом из ситуации было снижение обменного курса национальной валюты, что мы все и имели честь наблюдать. Россия нашла деньги под новые виды вооружения. 

    Не исключено, что сейчас повторяется тот же сценарий — только применительно к новым обстоятельствам.

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    Автор: Владимир Винников
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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