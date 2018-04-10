«Страдает простой народ»: на Украине рассказали, как задержание «Норда» ударило по рыбакам Геническа

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Киев, 10 апреля. Украинские власти предупредили рыбаков, что в случае выхода в море их ожидают аресты судов, изъятие продукции со стороны российских пограничников. При этом в Киеве добавляют, что помощи ждать не стоит, написал на странице в Facebook глава Всеукраинской организации трудоспособных инвалидов Алексей Журавко.

Задержание на Украине российского рыболовецкого судна «Норд» ударило по украинских рыболовам. От пиратских действий украинских властей страдают рыбаки в Геническе, Скадовске, Железном Порту Херсонской области.

«Сегодня мне стала поступать информация от рыбаков. Они боятся выходить на рыбный промысел. Так как их украинские силовые службы, пограничники и другие предупреждают, что в случае выхода моряков в море их будут ждать проблемы со стороны российских пограничников», — написал Журавко.

Активист добавил, что цены на самом крупном рыбном рынке страны в Геническе взлетели, ощущается дефицит рыбной продукции. Он акцентировал внимание на том, что информация об ответных мерах со стороны РФ распространялась намеренно.

Журавко выразил уверенность в том, что российские пограничники не будут вести себя как пираты. Напротив, они получили указание при любых чрезвычайных ситуациях в Азовском море оказывать содействие.

«Вот к чему привела сегодняшняя власть. Хочу задать вопрос, за счет чего будут жить рыбаки и их семьи? Кто будет компенсировать убытки и другие расходы?За что не берется Киев, страдает только простой народ» — резюмировал общественник.

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