Минкультуры хочет обязать российских школьников посещать театры

В закладки

Москва, 10 апреля. Министерство культуры РФ выступило с предложением о введении в школьную программу обязательного посещения театров. Заместитель министра культуры РФ Александр Журавский сообщил, что учащимся необходимо не менее трех раз в год посещать театральные постановки по классическим произведениям литературы в рамках школьной программы.

«Мы ставим задачу, чтобы российские школьники не менее трех раз в год посещали спектакли», — отметил Журавский перед премьерой спектакля «Метель» в Малом театре.

Замминистра отметил, что этот опыт окажется особенно важным для регионов, где дети смогут посмотреть спектакли в кинотеатрах. Это возможно благодаря проекту «Театральная Россия», пояснил Журавский.

По его словам, в 2018 году сумма поддержки детских театров со стороны Минкультуры увеличена втрое и составит 700 млн рублей.

Напомним, несколько дней назад сообщалось, что российским школьникам могут начать выдавать медали по новым правилам с учетом результатов Единого госэкзамена.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.