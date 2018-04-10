Два человека погибли в ДТП с туристическим автобусом на Мальте

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Валлетта, 10 апреля. Дорожное происшествие с участием двухэтажного туристического автобуса случилось в городе Зуррик, Мальта. В результате случившегося погибли два человек и 50 пострадали.

Автобус, у которого была открытая площадка на втором этаже, проехал под низко расположенными ветвями деревьев. Об этом сообщает издание Times of Malta со ссылкой на источник. В результате случившего погибли два человека: 62-летний бельгиец и 37-летняя испанка.

По словам министра здравоохранения Криса Феарна, шесть человек получили тяжелые ранения. По полученной информации, трое из них – два мальчика и мужчина — являются гражданами Великобритании, еще две женщины из Германии и Италии. Гражданство шестого пострадавшего уточняется.

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