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Украина
Эффект пропагандистский, а не военный: эксперт раскритиковал украинскую РСЗО «Ольха»
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    Эффект пропагандистский, а не военный: эксперт раскритиковал украинскую РСЗО «Ольха»

    15:47  10 Апреля 2018
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    Эффект пропагандистский, а не военный: эксперт раскритиковал украинский РСЗО «Ольха»

    На Украине начались испытания ракетного комплекса «Ольха», который, по утверждению секретаря СНБО Александра Турчинова, является мощным ракетным оружием, превосходящим по своим характеристикам свой российский аналог — «Смерч». С этой точкой зрения не согласен военный эксперт Борис Рожин (Colonel Cassad), по словам которого, «Ольха» — это всего лишь модернизированная советская реактивная система, к тому же существующая всего в нескольких экземплярах.

    «Попытки модернизации старых советских РСЗО на Украине продолжаются уже не первый год, — отметил Борис Рожин в комментарии Федеральному агентству новостей. — Проблема в том, что новые комплексы Украина производить не в состоянии, поэтому она занимается доводкой уже существующих, пытаясь повысить их характеристики дальности и точности. То есть Украина пытается модернизировать свои ракеты, грубо говоря, чтобы они летели дальше и наносили больше ущерба. Эти модернизированные украинские системы уступают российским комплексам, которые уже являются новейшей эволюцией РСЗО. Такие комплексы, как «Смерч» и «Торнадо», Украина производить не в состоянии, поэтому и занимается модернизацией советских РСЗО».

    Но, по словам военного эксперта, даже модернизированных систем у Украины настолько мало, что серьезного влияния на ситуацию в Донбассе они оказать не в состоянии.

    «Проблема в том, что у Киева не хватает технологических производственных мощностей, чтобы насытить войска такими машинами, как «Ольха», — отметил Рожин. — Эти комплексы остаются в единичных экземплярах, и их большого количества в войсках не ожидается, даже по украинским данным. Это штучные машины, которые не изменят сложившийся в Донбассе баланс сил».

    Военный эксперт Борис Рожин раскритиковал якобы «новый» украинский ракетный комплекс «Ольха»

    Собеседник ФАН отметил, что, даже в случае серьезного обострения ситуации в Донбассе, «Ольха» украинской армии не поможет.

    «Даже в контексте возможных интенсивных боевых действий, массированных обстрелов и т.д. — один-два-три таких ракетных комплекса не смогут существенно усилить огневую мощь украинской армии по сравнению с обычными РСЗО, которые есть на вооружении Украины. То есть там эффективный выход — больше пропагандистский, чем реально военный. Учитывая протяженность фронта и количество задействованных сил, столь малое количество машин не может изменить оперативную ситуацию на линии фронта», — подчеркнул Борис Рожин.

    Ранее пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины сообщила, что на юге Одесской области начались государственные испытания ракетного комплекса «Ольха».

    «Благодаря усилиям тех, кто работал над этим проектом, мы получили мощное ракетное оружие, которое по всем показателям лучше российского аналога — «Смерча», — заявил глава СНБО Александр Турчинов.

    По утверждению главы СНБО Александра Турчинова, «Ольха» является «типичным оружием ракетного сдерживания»

    Турчинов презентовал появление «Ольхи» еще в декабре прошлого года. По утверждению главы СНБО, «Ольха», которую планируют поставить на вооружение ВСУ уже в этом году, является «типичным оружием ракетного сдерживания». Тот факт, что «Ольха» добралась до госиспытаний, говорит о том, что долгая и мучительная история с разработкой первого украинского ракетного комплекса с корректируемым боеприпасом подошла к более ли менее благополучной развязке.

    Несмотря на заявления официальных лиц Украины, что «Ольха» — это новейший тактический ракетный комплекс, многие эксперты считают, что это лишь 300-мм реактивный снаряд, совместимый с реактивной системой залпового огня «Смерч». Такая точка зрения основывается как на заявлениях официальных лиц Украины, где «Ольху» называют то РСЗО, то тактической управляемой ракетой, так и на анализе официальных фото- и видеоматериалов испытаний. О том, что «Ольха» — это просто высокоточный снаряд, ранее заявляли и президент Украины Петр Порошенко, и украинское оборонное ведомство.

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    Автор: Олег Бекетов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #украина #турчинов #рсзо #рожин #ольха
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