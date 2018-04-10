Facebook рассказал, как узнать о краже своих личных данных

В закладки

Москва, 10 апреля. Социальная сеть Facebook будет рассылать уведомления пользователям, чьи личные данные могли попасть в руки к злоумышленникам, сообщается на сайте компании.

В случае если Facebook усомнится в сохранности персональных данных пользователя, в его новостной ленте появится специальное уведомление. Руководство соцсети сообщит, какое приложение или сайт могли «украсть» личную информацию о юзере и сразу же добавит его в черный список.

Если с безопасностью будет все в порядке, Facebook предложит проверить список сайтов, которые запрашивали какую-либо информацию о пользователе.

Ранее сообщалось, что Цукерберг извинился перед конгрессом за слив личных данных пользователей Facebook.

Как напоминает издание Ura.Ru, накануне американская компания Apple выпустила новый iPhone в красном свете.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.