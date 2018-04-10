Сирия: Пентагон опроверг сближение самолетов ВКС РФ с эсминцем Donald Cook

В закладки

Вашингтон, 10 апреля. Представители американского военного ведомства решительно опровергли сообщения о том, что самолеты ВКС РФ с авиабазы «Хмеймим» несколько раз пролетели над американским ракетным эсминцем USS Donald Cook, который сегодня утром прибыл к берегам Сирии.

Ранее сообщалось, что российские самолеты по крайней мере четыре раза пролетели над ракетным эсминцем.

«Неправда. Это слухи в интернете», — прокомментировал эту информацию официальный представитель Пентагона Эрик Пэхон.

Напомним, Пентагон решил двинуть эсминец Donald Cook к берегам Сирии в качестве подготовки к предполагаемому военному ответу на якобы имевшее место применение химоружия в сирийском городе Дума, который до недавнего времени контролировался боевиками оппозиции. На борту ракетного эсминца ВМС США — порядка 60 крылатых ракет «Томагавк».

Ранее сообщалось, что за американским военным кораблем следят самолеты дальнего радиолокационного слежения ВКС РФ. В позапрошлом году, когда Donald Cook находился в Балтийском море, самолеты ВКС РФ несколько раз провели маневры на предельно малом расстоянии от корабля, вынуждая его уйти от российских территориальных вод.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.