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Российский сенатор выступил за возвращение смертной казни для педофилов
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    Российский сенатор выступил за возвращение смертной казни для педофилов

    15:42  10 Апреля 2018
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    Российский сенатор выступил за возвращение смертной казни для педофилов

    Москва, 10 апреля. Смертную казнь как наказание за особо тяжкие преступления необходимо вернуть, заявил член Совета Федерации Франц Клинцевич, комментируя приговор «обнинскому маньяку».

    Член Совета Федерации Франц Клинцевич жестко отреагировал на мягкий, по его мнению, приговор педофилу из подмосковного Обнинска, которому Калужский областной суд определил 18 лет строгого режима за 64 эпизода насилия над несовершеннолетними девочками, младшей из которых было всего девять лет.

    «Я об актуальности возвращения смертной казни говорю уже очень много лет. И к педофилам нужно было бы ее применять в первую очередь. На втором месте — крупные коррупционеры, на третьем — серийные убийцы. К ним ко всем следовало бы применять смертную казнь, не оглядываясь на международные нормы. Хотя пока есть определенные сложности с возвращением смертной казни, у меня нет сомнений в том, что в этом есть потребность. В отношении упомянутых мною трех категорий, естественно, лишь в том случае, если их вина доказана, я бы вернул смертную казнь однозначно», — сказал он.

    Вместе с тем, по мнению сенатора, «смертная казнь в России пока возвращена быть не может, поскольку мы, в отличие от наших «партнеров», соблюдаем международные договоренности. В ситуации, когда против России развязана агрессивная русофобская политика, возвращаться даже к обсуждению данного вопроса проблематично, констатировал Клинцевич.

    Напомним, что накануне был вынесен приговор 49-летнему жителю Обнинска, который за изнасилование несовершеннолетних, а также изготовление «детской порнографии» был приговорен к 18 годам колонии строго режима. Своих жертв педофил вводил в заблуждение с помощью социальных сетей, выдавая себя за их ровесника, уговаривал прислать ему интимные фотографии, после чего добивался встречи.

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    Автор: Наталья Макеева
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #россия #суд #сенатор #смертная казнь #педофилия
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