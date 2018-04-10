Меню
Регионы
18+
Лента новостей
Закрыть
Выбор региона
Закрыть
Поиск
Закрыть
Россия
Путин назвал финансирование научных исследований приоритетом для России
Россия
Путин призвал повысить эффективность научно-технологического развития России
Следующая новость
РоссияРоссия Весь мирВесь мир НовороссияНовороссия ОбществоОбщество УкраинаУкраина СирияСирия
Политика Политика Спорт Спорт Экономика Экономика Видео Видео Иносми Иносми Технологии Технологии #Соцсети #Соцсети Происшествия Происшествия Лента новостей Лента новостей
О нас Вакансии Рекламодателям Опросы
Пользовательское соглашение
Мы в Соц.Сетях
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Путин назвал финансирование научных исследований приоритетом для России

    15:27  10 Апреля 2018
    31

    Путин назвал финансирование научных исследований приоритетом для России

    Москва, 10 апреля. Финансирование науки в настоящее время остается одним из главных приоритетов для правительства России. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на встрече с руководством Российской академии наук и Курчатовского института.

    Президент отметил, что планы по финансированию науки естественным образом зависят от социально-экономического состояния в экономике России.

    «Конечно, наука в целом и фундаментальная наука остаются одним из приоритетов», — подчеркнул Путин.

    Президент отметил, что в первую очередь российские власти будут добавлять средства на «прорывных, основных направлениях развития страны», однако это зависит от того, как развивается ситуация в экономике. Путин предложил участникам встречи вносить свои предложения по плану финансирования научных исследований и обещал учесть их в будущем.Путин назвал финансирование научных исследований приоритетом для России

    Напомним, сегодня Владимир Путин прибыл в московский Курчатовский институт с визитом в преддверии 75-летия научного центра.

     

    Читайте ФАН в Яндекс.Новости.

    Автор: Валентин Меликов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Российский сенатор выступил за возвращение смертной казни для педофилов

      15:42 10 Апреля 2018 53
      Читать
      14:19
      Сегодня

      Путин ознакомился с новейшими разработками ученых в Курчатовском институте
      12:06
      Сегодня

      Песков пообещал корректировку рынков в России
      8:31
      Сегодня

      Тулеев стал спикером кузбасского парламента

      8:09
      Сегодня

      Путин и Медведев 10 апреля обсудят подготовку к отчету правительства в Госдуме
      8:06
      Сегодня

      Второй эсминец США прибудет к берегам Сирии через несколько дней — СМИ

      Генпрокуратура РФ опубликовала важные материалы по «Делу Скрипаля». ФАН-ТВ

      18:58 9 Апреля 2018 2297

      Весенний призыв: в Петербурге подвели итоги призывных кампаний. ФАН-ТВ

      17:53 9 Апреля 2018
      236

      Eurovision Pre-Party: поддержать Юлию Самойлову приехали российские и зарубежные звезды. ФАН-ТВ

      16:10 9 Апреля 2018
      1343

      «Пасхальный вечер в Царском Селе». ФАН-ТВ

      13:13 9 Апреля 2018
      348

      Захват парковок в Строгино: москвичи бьют тревогу из-за бездействия полиции. ФАН-ТВ

      11:56 9 Апреля 2018
      20499
      Закрыть
      Читайте нас в Яндекс.Новостях
      В Госдуме готовят ответ Украине из-за задержания «Норда» — источник

      В Госдуме готовят ответ Украине из-за задержания «Норда» — источник

      13:17   10 Апреля 2018
      14158
      Эксперт: «Чудесное исцеление» Юлии Скрипаль означает одно — «Новичком» там и не пахло

      Эксперт: «Чудесное исцеление» Юлии Скрипаль означает одно — «Новичком» там и не пахло

      13:04   10 Апреля 2018
      1622
      Сирия: более 3,6 тысячи боевиков сдались в Думе за сутки

      Сирия: более 3,6 тысячи боевиков сдались в Думе за сутки

      8:45   10 Апреля 2018
      2811
      Небензя: РФ неоднократно предупреждала США о негативных последствиях удара по Сирии

      Небензя: РФ неоднократно предупреждала США о негативных последствиях удара по Сирии

      4:22   10 Апреля 2018
      8044