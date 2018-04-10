Путин назвал финансирование научных исследований приоритетом для России

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Москва, 10 апреля. Финансирование науки в настоящее время остается одним из главных приоритетов для правительства России. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на встрече с руководством Российской академии наук и Курчатовского института.

Президент отметил, что планы по финансированию науки естественным образом зависят от социально-экономического состояния в экономике России.

«Конечно, наука в целом и фундаментальная наука остаются одним из приоритетов», — подчеркнул Путин.

Президент отметил, что в первую очередь российские власти будут добавлять средства на «прорывных, основных направлениях развития страны», однако это зависит от того, как развивается ситуация в экономике. Путин предложил участникам встречи вносить свои предложения по плану финансирования научных исследований и обещал учесть их в будущем.

Напомним, сегодня Владимир Путин прибыл в московский Курчатовский институт с визитом в преддверии 75-летия научного центра.

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