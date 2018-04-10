Российское посольство иронично отреагировало на новую версию отравления Скрипаля

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Лондон, 10 апреля. Российское посольство в Лондоне иронично отреагировало на новую версию об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, предложенную британскими СМИ.

Согласно этой версии, нервно-паралитическое вещество якобы было намазано на дверную ручку. Кроме того, британские журналисты заявляют, что специалисты по химическому оружию оказались поблизости случайно, поскольку якобы дежурили в больнице в Солсбери, когда Скрипаль и его дочь были обнаружены.

«От создателей предыдущих версий отравления Скрипаля: теперь речь идет о геле, намазанном на дверную ручку посреди дня, и специалистов по химическому оружию, снабженных всем необходимым оборудованием, которые оказались в больнице «случайно», — говорится в сообщении опубликованном на странице дипведомства в Twitter.

From the makers of previous Skripal poisoning versions: now it’s a gel smeared over the door handle in broad daylight and a team of fully equipped CW experts who “by chance” happened to be in hospital.https://t.co/oZMQrMUGL8 pic.twitter.com/ahHs5ACkfN — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) April 10, 2018

В связи с распространением данной информации в британских СМИ посольство РФ в Лондоне направило вербальную ноту в министерство иностранных дел Великобритании с тем, чтобы получить официальное подтверждение или опровержение сообщений.

Ранее директор районной больницы в британском Солсбери отказалась раскрыть подробности лечения бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Напомним, несмотря на отсутствие доказательств, Лондон обвинил Москву в причастности к отравлению Скрипалей в Солсбери и выслал из страны российских дипломатов. Британские власти утверждали, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», якобы произведенным в России. Однако британские эксперты не смогли найти доказательств такой версии.

Москва в свою очередь неоднократно подчеркивала, что не имеет отношения к произошедшему в Солсбери. Обвинения Лондона МИД РФ рассматривает как провокацию.

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