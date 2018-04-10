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Российское посольство иронично отреагировало на новую версию отравления Скрипаля
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    Российское посольство иронично отреагировало на новую версию отравления Скрипаля

    14:56  10 Апреля 2018
    386

    Российское посольство иронично отреагировало на новую версию отравления Скрипаля

    Лондон, 10 апреля. Российское посольство в Лондоне иронично отреагировало на новую версию об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, предложенную британскими СМИ.

    Согласно этой версии, нервно-паралитическое вещество якобы было намазано на дверную ручку. Кроме того, британские журналисты заявляют, что специалисты по химическому оружию оказались поблизости случайно, поскольку якобы дежурили в больнице в Солсбери, когда Скрипаль и его дочь были обнаружены.

    «От создателей предыдущих версий отравления Скрипаля: теперь речь идет о геле, намазанном на дверную ручку посреди дня, и специалистов по химическому оружию, снабженных всем необходимым оборудованием, которые оказались в больнице «случайно», — говорится в сообщении опубликованном на странице дипведомства в Twitter.

    В связи с распространением данной информации в британских СМИ посольство РФ в Лондоне направило вербальную ноту в министерство иностранных дел Великобритании с тем, чтобы получить официальное подтверждение или опровержение сообщений.

    Ранее директор районной больницы в британском Солсбери отказалась раскрыть подробности лечения бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

    Напомним, несмотря на отсутствие доказательств, Лондон обвинил Москву в причастности к отравлению Скрипалей в Солсбери и выслал из страны российских дипломатов. Британские власти утверждали, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», якобы произведенным в России. Однако британские эксперты не смогли найти доказательств такой версии.

    Москва в свою очередь неоднократно подчеркивала, что не имеет отношения к произошедшему в Солсбери. Обвинения Лондона МИД РФ рассматривает как провокацию.

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    Автор: Василий Котов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #великобритания #скрипаль #ссия
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