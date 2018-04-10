Медведев призвал Цивилева раскрыть потенциал экономики Кемеровской области

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Москва, 10 апреля. Премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал временно исполняющего обязанности губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева раскрыть потенциал экономики Кузбасса. Об этом он рассказал на встрече с руководителем региона.

По словам председателя российского правительства, в Кемеровской области необходимо создавать новые производственные кластеры и предприятия. Медведев уточнил, что Кузбасс имеет большой человеческий и производственный потенциал. По его словам, речь идет не только о традиционных формах развития экономики региона, но и о создании новых производственных кластеров, новых предприятий.

Напомним, прежний губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, руководивший регионом более 20 лет, ушел в отставку после пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово, где погибли 64 человека.

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