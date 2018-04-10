Сирия: эсминец США Donald Cook приблизился к порту ВМФ России в Тартусе

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Дамаск, 10 апреля. Ракетный эсминец Военно-морских сил США USS Donald Cook приблизился сегодня к сирийскому порту Тартус, где располагается пункт материально-технического обеспечения российского военного флота.

Напомним, поводом для возвращения боевых кораблей ВМС США стали обвинения в адрес Дамаск и России в связи с якобы имевшей место атакой с использованием химического оружия в сирийском городе Дума. Президент Трамп заявил в связи с этим, что «не исключает» военного ответа на «химическую атаку Дамаска».

Как сообщает турецкое агентство Hurriyet, американский корабль сперва зашел в кипрский порт Ларнака, после чего направился к берегам Сирии. На борту ракетного эсминца класса «Арли-Берк» находятся порядка 60 крылатых ракет «Томагавк». По имеющимся данным, на помощь USS Donald Cook в ближайшую неделю может прибыть ракетный эсминец USS Porter.

Напомним, год назад, после химической атаки в сирийской провинции Идлиб, вину за которую США также, не представляя доказательств, возложили на Дамаск, американские ракетные эсминцы USS Ross и USS Porter выпустили 59 крылатых ракет по авиабазе ВВС Сирии «Шайрат».

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